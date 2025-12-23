В Таганроге число обращений за выплатами после атак БПЛА выросло до 826

В поврежденных домах жителей города заменили 646 из 665 окон, что составляет 97%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Число жителей Таганрога Ростовской области, подавших заявление после двух атак БПЛА 25 ноября и 19 декабря, превысило 820 человек. Об этом сообщила в Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

В ночь на 19 декабря в результате атаки БПЛА в Таганроге были повреждены 24 частных дома и пять автомобилей. Еще одна атака на город произошла 25 ноября.

"Количество поданных документов увеличилось после последней атаки БПЛА, которая произошла 19 декабря. Поступило 826 заявлений на оказание единовременной материальной помощи и на выплаты за полную утрату имущества", - написала Камбулова.

Она уточнила, что в поврежденных домах заменено 646 из 665 окон, что составляет 97%. Работы завершены во всех квартирах, кроме тех, владельцы которых находятся за городом, или где есть технические сложности.

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 25 ноября жители Таганрога подали 752 заявлений на выплаты. Тогда повреждения получили промышленные объекты, ряд социальных учреждений, многоквартирные и частные дома.