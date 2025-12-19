В Таганроге расширили зону ЧС после атаки БПЛА

В городе повреждены пять частных домов и три автомобиля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Таганрога приняли решение о расширении зоны ЧС, которую определили после атаки БПЛА на город 25 ноября из-за обнаружения обломков беспилотников и поврежденных домов после атаки ночью 19 декабря. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

В ночь на 19 декабря в результате атаки БПЛА в Таганроге повреждены пять частных домов и три автомобиля.

"Провела внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Приняли решение о расширении введенного 25 ноября локального режима ЧС. Дополнили его 14 адресами, на которых были обнаружены обломки БПЛА и пострадали домовладения. Звонки от жителей еще поступают, поэтому список будет корректироваться", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, уже приступила к работе комиссия по оценке ущерба, пострадавших в результате атаки на город в ночь на 19 декабря нет. "На утро, 19 декабря, за помощью в БСМП никто не обращался после вражеской атаки", - добавила глава города.

В ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи БПЛА. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО над регионом перехвачены и уничтожены 16 беспилотников. Губернатор сообщил, что повреждения получили лакокрасочный цех, склад, ряд социальных объектов, 4 многоквартирных жилых дома, 12 частных домов и 4 автомобиля. Различные ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района, 8 из них были госпитализированы, 3 погибли. Власти Таганрога ввели режим ЧС в районе поврежденных объектов.