Швыдкой считает, что Долина не заслужила нападок публики из-за дела о квартире

По мнению спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству, ситуацию следовало решать исключительно в правовом поле

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Народная артистка России Лариса Долина не заслужила негативного отношения со стороны публики в связи с делом о продаже квартиры. Такое мнение ТАСС высказал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Дело о продаже квартиры Долиной приобрело общественный резонанс по причине того, что покупательница Полина Лурье лишилась жилья и отданных за него денег, поскольку артистка в судах изначально доказала, что оформила сделку под влиянием мошенников. 16 декабря Верховный суд РФ поставил точку в деле, постановив, что собственность остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть.

"Мне обидно за Ларису Александровну, потому что она не заслужила такого отношения публики к себе, - сказал Швыдкой о случаях отмены концертов певицы и негативную реакцию зрителей. - Если вы хотите свистеть, зачем покупать билет? Зачем приходить на концерт, чтобы сделать больно певице, которая приносила столько радости?".

По мнению собеседника агентства, ситуацию следовало решать исключительно в правовом поле. "Не надо было переводить этот вопрос в публичную, пиаровскую плоскость. Его нужно было решать юридически, договариваться, искать компромиссные решения", - заключил он.

Вместе с тем он считает решение ВС РФ правомерным. По его мнению, суды нижестоящих инстанций могли учитывать "магию образа певицы", тогда как правовая оценка должна быть беспристрастной.

"Надо различать творчество любого художника и те ошибки, которые совершаются в обычной жизни, - отметил он. - Не всегда выдающиеся певцы или популярные исполнители обладают тонким пониманием реальной жизни. Закон одинаков для всех. И каким бы великим исполнителем ты ни был, если ты совершаешь действия, не укладывающиеся в рамки закона, ты вынужден будешь отвечать по этому закону".