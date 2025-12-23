Володин анонсировал заседание оргкомитета по увековечению памяти Жириновского

Оно состоится 24 декабря

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проведут 24 декабря заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского.

"Завтра с Леонидом Эдуардовичем Слуцким утром начнем заседание оргкомитета, посвященного увековечению памяти Владимира Вольфовича Жириновского. Поэтому тот, кто будет в этом участвовать, приглашаем. И слова благодарности Леониду Эдуардовичу и его коллегам за то, что они чтят и помнят своего основателя партии, лидера, который привел ЛДПР в Государственную думу. На протяжении всего времени в Государственной думе эта фракция у нас присутствует", - сказал Володин, выступая на заключительном заседании осенней сессии.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Президент России Владимир Путин 6 ноября 2024 года подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия Владимира Жириновского в 2026 году. Володин назначен руководителем оргкомитета по подготовке мероприятий.