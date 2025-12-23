Пострадавшие из-за обломков БПЛА жители Батайска получат первые 25 выплат

Средства на помощь были выделены из резервного фонда администрации города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Первые 25 жителей Батайска Ростовской области, пострадавшие в результате падения БПЛА в ночь на 18 декабря, получат единовременную выплату. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Валентин Кукин.

18 декабря Батайск подвергся очередной атаке БПЛА. В результате атаки ранения получили семь человек, трое из которых были госпитализированы. Один из них погиб. После этой атаки заявления на получение материальной помощи подали 36 человек.

"Сегодня первые 25 человек получат единовременную материальную выплату через управление социальной защиты населения. Дальше выплаты будут продолжаться по мере оформления документов и уточнения списков пострадавших", - написал Кукин.

Он уточнил, что средства на помощь жителям были выделены из резервного фонда администрации Батайска.

В ночь на 18 декабря, по данным губернатора региона Юрия Слюсаря, атаке БПЛА ВСУ подверглись Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог, в результате в ростовском порту загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще трое получили ранения. Повреждения получили два корпуса многоэтажной новостройки в западной части Ростова-на-Дону.