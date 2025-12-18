В Батайске ликвидировали возгорание после ночной атаки БПЛА

Ночью 18 декабря Батайск оказался под атакой беспилотников. "В результате взрыва в жилом секторе пострадали мирные жители", - написал Кукин в Telegram-канале . Семь человек получили ранения, в больнице один из них скончался. После сообщения на место происшествия выехали все экстренные службы, возгорание было ликвидировано, территорию обследуют. С 00:30 мск на ограниченной территории города введен режим ЧС, добавил глава города. На месте работает оперативный штаб, задействованы полиция, спасатели, медики и коммунальные службы.

По словам главы города, сотрудники силовых ведомств, спасатели и представители администрации обходят дома, фиксируют повреждения, проверяют инженерные сети.

В администрации города начинается прием жителей поврежденных домов.

В ночь на 18 декабря, по данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атаке ВСУ подверглись Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В ростовском порту загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три - получили ранения. Повреждения получили две многоэтажных новостройки в западной части города, по данным спасательных служб, никто не пострадал. В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую БСМП. Одного из них врачи спасти не смогли.