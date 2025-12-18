В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА на грузовом судне погибли два члена экипажа

Пожар на судне потушили на площади 20 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. На грузовом судне в Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА два члена экипажа погибли, еще трое пострадали.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Как он уточнил, из-за атаки на ростовский порт загорелось судно. Возгорание потушили на площади 20 кв. м.

В многоэтажной новостройке, которая ранее была повреждена из-за атаки ВСУ, в западной части города, по данным спасательных служб, пострадавших нет.

Ранее Слюсарь сообщал, что семь человек получили ранения в Батайске в результате атаки БПЛА. Троих госпитализировали, один из них умер