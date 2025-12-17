В Ростовской области из-за атаки ВСУ повреждены многоэтажный дом и два частных
Редакция сайта ТАСС
22:08
обновлено 22:15
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Гражданская инфраструктура повреждена из-за воздушной атаки ВСУ в Ростове-на-Дону и Батайске.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Как он уточнил, в результате воздушной атаки врага в Ростове разрушения получил строящийся многоэтажный дом в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома. На место выехали экстренные службы.