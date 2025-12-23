ОНФ: на прямую линию Путина в 2025 году поступило 3,03 млн обращений

© Михаил Терещенко/ ТАСС

На прямую линию Путина в этому году поступило 3,03 млн обращений, в которых было 3,45 млн тем и вопросов, сообщил глава исполкома ОНФ.

Большинство обращений поступило от женщин - 67%. Более половины (52%) обращений поступило от граждан старше 56 лет, а каждое четвертое от молодежи.

Больше всего обращений поступило на социальную тематику (18,94%), по теме СВО - 7,81%.

