Главный нарколог Москвы Масякин не рекомендовал утром 1 января опохмеляться

Облегчить самочувствие поможет большое количество жидкости, легкая пища и бульоны, сообщил врач

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Алкогольный синдром утром 1 января не следует снимать новой порцией алкоголя, поскольку это усугубит состояние ослабленного организма после выпитого ранее. Облегчить самочувствие поможет большое количество жидкости, легкая пища и бульоны, сообщил ТАСС главный нарколог Москвы Антон Масякин.

"При похмелье (отравлении организма продуктами распада этанола) опохмеляться нельзя. Организм ослаблен после выпитого ранее, и новая доза алкоголя не только возобновит опьянение, но и принесет намного больше вреда здоровью, чем первая. "Опохмеляться" - кстати, это важный диагностический критерий - человек без синдрома зависимости ни в коем случае не будет этого делать: он смотреть не сможет на алкоголь после эпизода злоупотребления", - сказал он.

Если есть потребность в "опохмелении", значит ферментные системы организма работают таким образом, что "алкоголь вступает в метаболизм, и это может считаться второй стадией зависимости". В таком случае необходимо обратиться к специалисту, отметил Масякин.

По его словам, алкоголь вызывает обезвоживание организма, поэтому необходимо пить больше воды. Хороши регидратационные растворы, лечебные минеральные воды и морсы, уточнил нарколог. В этот период лучше отказаться от кофе, тяжелых, калорийных блюд, отдать предпочтение лучше легкой пище, желательно богатой углеводами.

"Овсянка, куриный бульон, бананы помогут восстановить уровень сахара и соли. Немного облегчить состояние при похмелье поможет рассол. Он восстановит баланс солей и электролитов и предотвратит обезвоживание. Однако рассол не способен полностью избавить от похмелья, злоупотреблять им не стоит из-за высокого содержания соли", - сказал он.

Масякин подчеркнул, что восстановление пройдет быстрее, если больше отдыхать и спать. "И помните, что безопасной дозы алкоголя не существует", - заключил собеседник агентства.