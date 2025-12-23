"Детское шампанское" предложили переименовать в "новогодний напиток"

По словам замсекретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба, при этом сами красочные бутылки и их содержимое запрещать не стоит

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Предложение депутатов Госдумы о запрете называть безалкогольное шампанское "детским" стоит поддержать, лучше такой напиток назвать "новогодним газированным". Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Ранее глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил ТАСС, что безалкогольное шампанское нельзя называть "детским", а продаваться безалкогольные имитации спиртных напитков следует только совершеннолетним.

"Наименование "детское шампанское" ассоциируется со спиртными напитками и может вызвать у детей определенный интерес к ним, особенно, если это выпивается с родителями за одним столом. <...> Я считаю, что название "детское шампанское" надо сменить на "новогодний газированный напиток", - сказал Гриб.

По его словам, при этом сами красочные бутылки и их содержимое запрещать не стоит.