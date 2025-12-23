В Заполярье назвали фейком информацию о паузе в заходе торговых судов в Мурманск

Жителей призвали быть бдительными

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Информация о паузе в заходе судов в порты Мурманской области, которая распространяется в соцсетях, является фейком. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В соцсетях распространяется видео, на котором якобы губернатор Мурманской области Андрей Чибис обращается к судовладельцам и призывает "взять паузу и не рисковать экипажами" с посылом не заходить в порты Мурманской области.

"В интернет вбросили очередное фейковое видео якобы с участием губернатора Андрея Чибиса. Будьте бдительны - сегодня с помощью нейросетей возможно создать видео с лицом и голосом любого человека", - говорится в сообщении.

Ранее власти Заполярья называли фейком постановление правительства региона о переименовании одной из улиц Мурманска в честь дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, видео с губернатором Андреем Чибисом о привлечении резервистов к службе в зоне проведения СВО, а также приказ об организации подвоза школьников из-за дефицита топлива.