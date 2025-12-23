В ГД назвали неконструктивной реакцию WhatsApp на ограничения в России

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский подчеркнул, что WhatsApp в стране не запрещали

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. WhatsApp (принадлежит Meta, запрещенной в РФ) имел множество возможностей ответить на призывы российских ведомств "приземлиться" и действовать в рамках законодательства РФ, поэтому реакция представителей мессенджера на замедление его работы в России является неконструктивной. Об этом на пресс-конференции заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Так депутат прокомментировал слова представителей WhatsApp о том, что ограничение работы сервиса в РФ затронет более 100 млн человек.

"У WhatsApp было огромное количество времени, годы, и призывов с нашей стороны приземлиться, открыть полномочные представительства, локализовать данные пользователей - граждан Российской Федерации на нашей территории", - отметил Боярский. "Коллеги никогда не откликались. А если они делают просто политические заявления, это не очень красиво, это не красит, не добавляет репутации, потому что это неконструктивно", - добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что WhatsApp в России не запрещали. "Мы требуем от всех вне зависимости от страны происхождения и функционала выполнения, одинакового исполнения требований законов Российской Федерации", - объяснил он.