Адвокат Григориади: исправительные работы для иностранцев разгрузят колонии

Как отметил эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина, раньше суды часто отправляли мигрантов сразу в колонии даже за мелкие проступки, аргументируя это тем, что у них нет постоянного места жительства и работы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Решение Верховного суда России, по которому иностранцам, легально работающим в РФ, теперь можно назначать исправительные и принудительные работы, разгрузит колонии и даст бюджету дополнительный доход. Такое мнение ТАСС высказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Ранее пленум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова утвердил изменения в постановление "О практике назначения судами РФ уголовного наказания" от 22 декабря 2025 года, добавив новые толкования о том, какие обстоятельства следует считать смягчающими, а какие - отягчающими вину. Так иностранцам в России теперь могут назначаться наказания в виде принудительных и исправительных работ при условии, если они имеют право на осуществление трудовой деятельности в РФ.

"На практике это разгрузит колонии и даст бюджету дополнительные налоги. Если человек законно живет и трудится в РФ, он сможет искупить вину рублем, вычетами из зарплаты, и общественно полезным трудом, оставаясь в социуме, а не озлобляясь за решеткой", - пояснил собеседник агентства.

Как отметил эксперт, до этого суды часто отправляли мигрантов сразу в колонии даже за мелкие проступки, аргументируя это тем, что у них нет постоянного места жительства и работы.