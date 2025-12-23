В ГД считают неправильным лишать людей Telegram как источника информации

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Многие популярные Telegram-каналы продвигают правильную повестку, в том числе и за рубежом, поэтому неправильно было бы лишать людей этого источника информации. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский на пресс-конференции.

"Telegram - это не только мессенджер, но и социальная сеть по сути своей. У нас есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, которые в том числе и за рубеж, и внутри нашей страны освещают правильную нашу повестку. И, конечно, в них вложены и силы, и средства. И взять и отключить возможность людям получать новости из того источника, к которому они привыкли, было бы, наверное, неправильно", - сказал депутат.

Он также напомнил, что в отечественном мессенджере Max появилась возможность создавать каналы. "Но сказать, что все каналы из Telegram уже переехали в Max, еще преждевременно", - добавил Боярский.