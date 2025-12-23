ОНФ: число обращений из Петербурга на прямую линию Путина выросло в 1,5 раза

В 2025 году 15% обратившихся из Петербурга беспокоили вопросы, связанные со специальной военной операцией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Около 190 тыс. обращений из Санкт-Петербурга поступило на прямую линию президента РФ Владимира Путина в этом году, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Такие данные привела на пресс-конференции в ТАСС руководитель регионального отделения Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Кондратьева.

"Стоит отметить, что на сегодняшний день верифицировано 190 тыс. обращений от жителей Санкт-Петербурга. По сравнению с прошлым годом количество обращений на прямую линию существенно выросло. В [2024] году было 123 тыс.", - рассказала Кондратьева.

Изменилась тематика обращений. По приведенным ею данным, в 2025 году 15% обратившихся из Петербурга беспокоили вопросы, связанные со специальной военной операцией, 14% - вопросы социальной политики, 13% касались экологии, 12% - вопросов инфраструктурного развития, 11% - развития государства и общества, 9% - жилья, 8% - экономики, 6% - здравоохранения, 5% - ЖКХ и 3% - тематики информационных технологий.

В 2024 году первая пятерка тем включала дополнительное образование, неудовлетворенность работой органов исполнительной власти, развитие физкультуры и спорта, благоустройство и экологию. "В этом году <…> повторяется только экология", - обратила внимание Кондратьева.

Руководитель отделения ОНФ также отметила, что в этом году на прямую линию главы государства поступило большое количество обращений от детей и подростков.

С 2023 года активисты и волонтеры ОНФ непосредственно принимают участие в работе кол-центра и дальнейшей обработке обращений, напомнила она. Многие из поступивших обращений уже находятся в работе, часть предстоит верифицировать - представители Народного фронта свяжутся с заявителями, чтобы получить дополнительную информацию, и перераспределят ситуации по компетентным органам для последующего решения.