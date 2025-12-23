В Лувре установят решетку на окно, через которое грабители попали в музей

Кроме того, будет увеличено количество камер видеонаблюдения в залах

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Руководство Лувра приняло решение установить решетку на окно Галереи Аполлона, через которое злоумышленники проникли в музей в момент ограбления. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на руководство Лувра.

"Это одна из экстренных мер, принятых после ограбления", - приводит газета слова заместителя директора музея Франсиса Стейнбока.

По его словам, решетки будут установлены и на другие окна Лувра.

Кроме того, будет увеличено количество камер видеонаблюдения в залах. Около ста дополнительных камер будет установлено в разных частях музея. Контракт подписан, и установка может начаться в течение 2026 года", - указал он.

9 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн, никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось. При этом СМИ отмечают, что как минимум с 2007 года руководство музея предупреждали об уязвимости конкретно этой галереи, где произошла кража, но достаточные для предотвращения кражи меры безопасности не были приняты.