В Тюмени возобновили подачу тепла в дома после аварии

В момент отключения температура воздуха в городе опустилась до 7 градусов мороза

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Рабочие в Тюмени устранили повреждение на теплотрассе, которое оставило без теплоснабжения 10 домов на улице Пермякова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" (УСТЭК).

"На улице Пермякова [нарушение на теплосетях] устранено, подачу теплоэнергии восстановили в полном объеме около 19:00 (17:00 мск)", - сказали в пресс-службе.

Днем со ссылкой на пресс-службу сообщалось, что оперативные бригады сразу выехали на место, приступили к работам по устранению повреждений. По данным синоптиков, температура воздуха в Тюмени на момент отключения составляла 7 градусов мороза.