Захарова иронично прокомментировала регистрацию Собчак в Max

"Последний бастион пал", написала официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала регистрацию журналистки Ксении Собчак в мессенджере Max. В своем Telegram-канале дипломат опубликовала скриншот с уведомлением о подключении Собчак к платформе.

"А, ну все, последний бастион пал", - написала Захарова.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

Число зарегистрированных пользователей в Max достигло 75 млн.