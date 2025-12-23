В Триполи объявили трехдневный траур после гибели главы штаба ВС

Свои соболезнования в связи с гибелью Мухаммеда аль-Хаддада выразило также правительство на востоке Ливии

КАИР, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, базирующееся в Триполи, объявило трехдневный траур в связи с гибелью в авиакатастрофе в Турции начальника штаба ВС на западе страны Мухаммеда аль-Хаддада. Об этом сообщил ливийский телеканал Libya al-Ahrar.

По его данным, траур должен будет действовать на всей территории страны.

Свои соболезнования в связи с гибелью аль-Хаддада выразило также правительство на востоке страны. "Глубоко соболезнуем близким военных, погибших в этом инциденте", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице кабмина в Бенгази в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).