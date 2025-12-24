ВС: суды нарушили права Лурье, отобрав квартиру Долиной без компенсации

Неприменение судом двусторонней реституции является недопустимым, говорится в тексте решения Верховного суда по жалобе покупательницы квартиры певицы

МОСКВА, 24 декабря./ТАСС/. Суды нижестоящих инстанций грубо нарушили права Полины Лурье, когда отобрали у нее квартиру по иску Ларисы Долиной и не выплатили ей взамен компенсацию. Об этом сказано в тексте решения Верховного суда по жалобе покупательницы квартиры Долиной, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Суд приходит к выводу, что при рассмотрении судами нижестоящих инстанций были существенно нарушены нормы материального права в отношении Лурье. В силу положений статьи Гражданского кодекса РФ является недопустимым, даже при наличии всех условий, позволяющих истцу оспорить сделку как совершенную под влиянием существенного заблуждения, неприменение судом двусторонней реституции (если стороны успели осуществить взаимные предоставления), поскольку суд вправе не применять последствия недействительности сделки лишь в строго определенных законом случаях, к которым удовлетворение иска в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации не относится. Изложенное было неправомерно проигнорировано судами при разрешении исковых требований Долиной Л. А.", - сказано в тексте документа.

Согласно Гражданскому кодексу, двусторонняя реституция - это процесс восстановления первоначального положения дел для обеих сторон сделки, когда она признана недействительной. И если одна из ее сторон получает назад проданное имущество, то другая должна получить за него деньги в том объеме, в котором она оплатила этот товар.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.