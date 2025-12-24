Онищенко рассказал, за счет чего расширили список "женских" профессий

Это связано с улучшением условий труда, отметил заместитель президента Российской академии образования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Список "женских" профессий в России был расширен благодаря улучшению условий труда. Об этом сообщил ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Это не просто так - ах, давай разрешим, они хотят свободы. Нет, все это взвешенно, продумано. Например, разрешили работать женщинам в горнорудной промышленности, но создали такие условия в кабине, что оно не вредно, нет вибраций, нет шума", - сказал Онищенко.

Ранее стало известно о решении правительства в 2027 году сократить перечень запрещенных для женщин профессий в России.