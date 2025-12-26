Мнение

Онищенко: в новом году не ищите чудес за рубежом

О том, как не привезти болезнь из-за границы, а также когда начнется очередной рост заболеваемости гриппом и появится ли вакцина от ВИЧ

Когда, общаясь между собой, люди говорят о гонконгском гриппе — это неправильно. Нет такого гриппа. Есть грипп H3N2.

Да, мы помним грипп, который был впервые зарегистрирован в 1973 году, тогда он назывался гонконгским. Но за это время вирус успел много раз измениться. Даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила против такого определения.

Скоро мы получим передышку

Я очень категорично и однозначно заявляю: та вакцина, которую мы привили 80 млн человек в нашей стране, она актуальна. Она от штамма гриппа H3N2. Это подтверждает и Научно-исследовательский институт гриппа, который находится в Санкт-Петербурге (ФГБУ "НИИ гриппа им. АА. Смородинцева" Минздрава РФ). Ученые изучают этот вирус уже продолжительное время. И тот эпидемический подъем, который мы видим сегодня, находится в рамках среднемноголетних показателей.

Тем не менее в 14 регионах России, в том числе в Москве, произошло превышение эпидемического порога. Но совсем скоро 18 млн детей школьного возраста, еще примерно 4–5 млн студентов уйдут на каникулы. Тем самым произойдет разрыв эпидемических цепочек, и мы получим передышку до 20 января, когда начнется новый подъем заболеваемости. Дети вернутся с каникул и сначала в течение недели многие заразятся сами, а затем передадут болезнь домочадцам. Но могу прогнозировать умеренный рост заболеваемости гриппом.

Если же кому-то не повезло и он заболел, то надо обязательно вызвать врача. Группами риска являются прежде всего бабушки и дедушки, а также дети. Многое зависит от каждого из нас. Мы можем сколько угодно разглагольствовать о каком-то гонконгском гриппе, а вот позаботиться о себе у нас получается не всегда. Давайте вести здоровый образ жизни, прививаться и доверять оценкам специалистов.

Не привозите болезни с собой

Тысячи россиян встретят Новый год за границей.

Сейчас популярны маршруты в Юго-Восточную Азию, но сам перелет туда занимает 5–6 часов, а это уже стресс для организма. Также стоит учитывать, что это еще и другой климатический пояс, другая пища, вода. Человек попадает из зимы в лето, и организм начинает адаптироваться к новым условиям. Как только адаптация заканчивается — пора лететь обратно, в морозы. В итоге организм сбит с толку, никакого отдыха он не получил, да и не исключено, что произошло заражение каким-нибудь штаммом заморского гриппа (вероятность высока). Получается так, что за свои деньги мы порой измываемся над собственным здоровьем. Ехать, чтобы сократить зиму и провести часть времени в теплом климате, — хорошо на продолжительный срок. Но любые переезды — это стресс для организма в любом случае.

Дагестан, Ингушетия и Москва — лидеры по рождаемости

В новейшей истории, в середине 1990-х годов, произошел так называемый русский крест — резкое снижение рождаемости и превышающий рост смертности. Это результат развала Советского Союза. До 2000 года было самое трудное время, мы потеряли порядка 11 млн человек. В какой-то момент это компенсировали миграцией, тогда в Россию приехали те, кто хотел здесь жить.

Президент страны уделяет большое внимание вопросам демографии. Так, во время прямой линии, которая состоялась 19 декабря, Владимир Путин заявил: "Сейчас молодые люди уделяют больше внимания образованию и карьере, женщины не рожают детей до 30 лет, а потом им не хватает сил на второго ребенка... Нужно, конечно, чтобы это стало модным, чтобы люди понимали, что такое счастье, материнство, счастье отцовства".

Я считаю, что у нас недостаточное количество женщин репродуктивного возраста. Но мы сможем удержать ситуацию с рождаемостью, если у нас будет появляться больше многодетных семей. В стране сейчас делается все, чтобы стимулировать рождаемость и рост семей с третьим и более ребенком.

Молодые женщины, девушки, нередко не только хотят стать матерью, но и стремятся получить образование и сделать карьеру. Это первородящие мамы. Мы раньше всегда говорили, что, если молодая женщина рожает первого ребенка в 26 лет, это уже старородящая. Но сейчас этот возраст составляет 31 год. И утешаем себя, что в Европе женщины впервые рожают в 32–34 года. Однако мы должны жить своим умом и понимать, что в этом возрасте уже тяжело рожать. Поэтому в России появился национальный проект "Семья", с помощью которого на федеральном уровне уделяется повышенное внимание и заботе о репродуктивном здоровье, и укреплению семейных ценностей.

Какие регионы у нас сегодня в лидерах по рождаемости? Это Дагестан, Ингушетия и Москва. В этих субъектах не только хорошие экономические показатели, но и на высоком уровне воспитание молодежи; сохраняется идея, что, если создается семья, значит, она должна не просто иметь детей, а много. Действительно, в Москве тоже сегодня идет интенсивный рост многодетных семей. По идее, дорогая жизнь, а показатели отличные. На мой взгляд, это говорит о том, что власти столицы уделяют демографии особое внимание.

У меня трое детей, у двоих — у старшего сына и младшей дочери — по пятеро. И это в Москве.

Вопрос не только в деньгах, материальных благах, а в первую очередь в воспитании. Так что, когда заходит разговор о демографии, я всегда задаю вопрос: назовите мне хотя бы один наш российский фильм, где была бы показана семья? У нас же фильмы какие? Мама с папой развелись и бедного ребенка таскают туда-сюда, борются за него и друг другу что-то доказывают. Ребенок является инструментом, через который просто проходит сюжет. Это, конечно, очень плохо.

После Великой Отечественной войны у нас в стране была безотцовщина. Государство потеряло 27 млн человек. По сути, погибла самая здоровая, самая продуктивная часть мужского населения. И когда я учился в школе, у половины учеников была только мама. Отцов не было. Общество к этому относилось не то чтобы с пониманием, а даже с восхищением. Многое удалось сделать тогда и быстро восстановить численность населения. По прогнозам, которые сейчас делают ученые, у нас большая надежда на тех, кто родился после 2010 года — а это в большем количестве девочки. Они вступят в детородный возраст где-то к 2035 году, и тогда ситуация станет положительной.

Необходимо хорошо помнить, что над РФ нависает огромный "демографический карниз", а это риски. Чего стоит один Китай, с которым мы граничим? Там 1 млрд 400 млн населения, а у нас за Уралом живет меньше 20 млн человек.

В прошлом году в России родилось около 1,2 млн детей. В Советском Союзе рождалось около 2,5 млн ежегодно, но и тогда численность населения составляла порядка 300 млн. А независимость получили союзные республики с высоким уровнем рождаемости.

Я знал первого в СССР больного СПИДом

Этот человек, конечно, уже умер, но до сих пор помню его имя и фамилию. Он приехал из Африки уже больной.

После того как появился вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), все ждали: вот-вот изобретут вакцину. Ведь в чем тут дело — этот вирус убивает иммунную систему и делает человека абсолютно незащищенным. То есть он уничтожает главную защиту. Попыток создать вакцину действительно много, я и сам курировал эти процессы, но увы. При том развитии науки, которое есть сейчас, в лучшем случае это будет иммунобиологический препарат, который снизит вирусную нагрузку.

ВИЧ-инфицированные в РФ получают лекарства бесплатно. И эти люди, если они соблюдают все правила, могут работать, могут рожать детей (даже если мама и папа ВИЧ-инфицированы, у них может родиться совершенно здоровый ребенок).

Но для создания вакцины в ближайшее время каких-то таких объективных предпосылок нет. Хотя верить, надеяться и работать нам тоже никто не запрещает.

С оптимизмом в новый год

В преддверии Нового года я хотел бы поздравить всех жителей России и, конечно, своих коллег, медиков, врачей-эпидемиологов с наступающим Новым годом. 2026 год обещает стать более оптимистичным. Хочу пожелать успехов, опираться на тот огромный опыт российского здравоохранения, и земского, и советского, меньше искать каких-то там чудес за рубежом. Поверьте, что наше здравоохранение более системное, более эффективное, имеет огромные достижения, которыми надо гордиться, на которые надо опираться и двигаться дальше. С Новым годом!

