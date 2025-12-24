В состоянии брошенных матерью детей из Норильска отметили положительную динамику

Две девочки ранее попали в больницу с признаками истощения

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Положительная динамика отмечена в состоянии двух детей из Норильска, которых мать бросила в квартире на несколько суток. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Ранее пятимесячный мальчик умер от голода, а девочки одного и двух лет попали в больницу после того, как женщина оставила своих четверых детей одних в квартире на несколько суток.

"Состояние по-прежнему тяжелое, но есть положительная динамика", - сообщил представитель ведомства, не уточнив подробностей.

Женщина проживала в квартире по улице Бегичева в Норильске вместе с тремя дочерьми в возрасте 15, 2 и 1 года, а также с пятимесячным сыном. В период с 14 по 17 декабря она ушла из квартиры к знакомому, оставив четверых детей без должного присмотра и еды. Из-за длительного голодания 17 декабря мальчик умер от истощения. При осмотре места происшествия следователи зафиксировали отсутствие продуктов в холодильнике. Две младшие дочери были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, старшая - помещена в социальный приют.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Она признала вину и заключена под стражу.