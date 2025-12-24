Эксперты ЦОК АПК: клещи с новогодних елок не опасны

Насекомые с таких деревьев не способны переносить энцефалит или боррелиоз, отметили в Федеральном центре оценки безопасности и качества продукции АПК

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Насекомые, которых иногда обнаруживают на живых новогодних елях, не представляют опасности для человека и не способны переносить такие заболевания, как энцефалит или боррелиоз. Об этом сообщили в Федеральном центре оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).

Читайте также Ответственность за безответственность. Что грозит за несанкционированную вырубку деревьев

В социальных медиа распространяется информация о том, что в живых елях, которые покупают к новогодним праздникам, находят насекомых, напоминающих клещей. При этом высказывается беспокойство о вероятной опасности насекомого для человека.

"Приведенная в публикациях цитата о том, что "укус елочного клеща может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом", не соответствует действительности. Все клещи, обитающие на хвойных породах деревьев, почти невидимы невооруженным глазом. Питаются хвоей, прокалывая кожицу ротовым аппаратом и высасывая сок, но абсолютно не опасны для человека, так как ротовой аппарат этих клещей приспособлен только для прокалывания клеток растений, а не кожи человека", - сообщили в ведомстве.

Эксперты пояснили, что на фотографиях, размещаемых в соцсетях, зачастую изображены не клещи, а насекомые-вредители, например, жуки-смолевки. Отличить их можно по количеству ног: у клещей четыре пары, а у насекомых - три. Истинные хвойные клещи имеют микроскопические размеры (около 0,6 мм) и практически незаметны невооруженным глазом.

Специалисты рекомендуют приобретать живые хвойные деревья в санкционированных местах, где предоставляется необходимая документация о фитосанитарном состоянии продукции. Это позволяет убедиться в отсутствии карантинных вредителей, которые могут нанести вред растениям, но не человеку.

В новость внесена правка (08:30 мск) - передается в связи с уточнением в первом абзаце, верно - Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК.