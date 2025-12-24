Демешин назвал переданную Трампу красную икру из Хабаровского края лучшей в мире

Губернатор выразил благодарность производителям и группе компаний "Невада", которая быстро поставила товар

ХАБАРОВСК, 24 декабря. /ТАСС/. Красная икра из Хабаровского края, которую передали президенту США Дональду Трампу, лучшая в мире. Таким мнением поделился в интервью ТАСС губернатор Дмитрий Демешин.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал Трампу ящик красной икры, произведенной в регионе. Икру, выпущенную на рыбокомбинате в поселке Чныррах, Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане перед тем, как отправиться на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в начале декабря. Икра, как отмечалось, произвела на эмиссара США такое большое впечатление, что ему презентовали целый ящик, который он отвез Трампу. В группе компаний, которая занимается производством икры, планируют назвать икру "Та самая Трамповка".

"Чем севернее рыба добывается, тем больше у нее жиров, аминокислот, тем она более полезна. Поэтому наша рыба одна из лучших, а то и лучшая в мире. Ну и соответственно все производные", - сказал Демешин.

Он выразил благодарность производителям и группе компаний "Невада", которая быстро поставила товар.

"Я могу сказать, что это все делалось именно через механизмы [бренда] "Сделано в Хабаровском крае". Но Америка - не предмет нашего геополитического интереса в части продажи товаров. А страны Азиатско-Тихоокеанского региона - безусловно, да. И мы хотим поставлять рыбу туда", - отметил губернатор.