Балицкий рассказал о состоянии раненной при обстреле ВСУ на Запорожье девочки

Ребенок пришел в сознание, его состояние стабилизировалось, сообщил губернатор региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Состояние 11-летней девочки, которая получила ранение при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Каменки-Днепровской в Запорожской области, стабилизировалось, она в сознании. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Переговорил с министром здравоохранения о состоянии девочки, пострадавшей в результате атаки киевских нацистов по частному сектору Каменки-Днепровской. Спустя неделю можно говорить о положительной динамике, девочка пришла в сознание, состояние стабилизировалось", - написал он в своем Telegram-канале.

Ребенок получил ранение 15 декабря, ее состояние оценивалось как тяжелое. Девочку эвакуировали сначала в больницу в Мелитополе, а позже перевезли в детскую больницу в Крыму.