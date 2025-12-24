В Сан-Франциско восстановили электроснабжение после пожара на подстанции

Все частные домохозяйства получат компенсацию в размере $200, а предприятия - $2,5 тыс

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) сообщила о полном восстановлении энергоснабжения в округе Сан-Франциско (штат Калифорния) после возгорания на своей подстанции, оставившего без света около 130 тыс. домохозяйств.

"Электроснабжение полностью восстановлено для всех потребителей, пострадавших от аварии на подстанции в Сан-Франциско в субботу (20 декабря - прим. ТАСС). Бригады завершили необходимые электромонтажные работы, чтобы восстановить безопасную подачу электроэнергии последним 3,8 тыс. абонентам, оставшимся без света", - говорите в заявлении компании.

Компания также сообщила, что продолжает выяснять причину отключения электроэнергии. Все частные домохозяйства получат компенсацию в размере $200, а предприятия - $2,5 тыс. Полное восстановление энергосистемы заняло около трех суток.

Как заявил мэр Сан-Франциско Дэниел Лурье, убытки из-за отключения света исчисляются "десятками миллионов долларов". "То, через что прошли наши жители <...>, неприемлемо. PG&E нужно стать лучше", - добавил мэр, слова которого приводит газета San Francisco Chronicle.

21 декабря свыше 130 тыс. потребителей в Сан-Франциско остались без электроснабжения. Пожарная служба Сан-Франциско сообщила, что на одной из подстанций PG&E произошло возгорание, однако точные причины масштабного отключения электричества еще устанавливаются.