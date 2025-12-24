Анатолия Лобоцкого похоронят 25 декабря на Троекуровском кладбище

Прощание с актером пройдет в Театре Маяковского в закрытом формате

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Похороны советского и российского актера театра и кино, народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого пройдут 25 декабря на Троекуровском кладбище. Об этом рассказали ТАСС в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

"Похороны Анатолия Анатольевича пройдут завтра на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Прощание с актером пройдет в Театре Маяковского в закрытом формате, сообщили ТАСС в театре.

"Гражданская панихида состоится 25 декабря с 09:00 до 11:00 на Основной сцене Театра Маяковского. По просьбе семьи мы бы хотели воздержаться от каких бы то ни было съемок во время церемонии прощания. Поэтому аккредитация на гражданскую панихиду невозможна. Просим отнестись к этому с пониманием и уважением", - сказал собеседник агентства.