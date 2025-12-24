Главный нарколог Москвы Масякин не советует пить алкоголь в бане 31 декабря

Врач отметил, что "безопасной дозы алкоголя" не существует

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Главный нарколог Москвы Антон Масякин предостерег желающих попариться в бане 31 декабря от употребления спиртных напитков. Тем, кто не сможет воздержаться, лучше отложить это на период после парения, сообщил он в интервью ТАСС.

"Употреблять алкоголь в бане крайне нежелательно. Точнее, даже нежелательно в принципе. Почему? Потому что все-таки организмы людей разные, и заболевания, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, очень часто протекают скрыто. Человек просто до определенного момента может не знать, что у него есть серьезное заболевание. Алкоголь плюс высокие температуры просто его спровоцируют", - сказал он.

Если не получается воздержаться от употребления алкоголя, "лучше это делать вне самой парилки, при обычной комнатной температуре", подчеркнул нарколог.

Он отметил, что для многих людей одной из главных новогодних традиций является шампанское под бой курантов. Однако "безопасной дозы алкоголя" не существует, заключил собеседник агентства.