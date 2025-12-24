В Норильске проверят семьи, где дети прогуливают занятия в школах

Распоряжением поступило от администрации города

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также семьи, где дети без уважительной причины пропускают занятия в школах, проверят в Норильске на севере Красноярского края.

Об этом ТАСС сообщили в мэрии заполярного города.

"Распоряжением администрации города Норильска назначена проверка деятельности органов профилактики, а также поручено Управлению образования и всем объектам профилактики провести в кратчайшие сроки обследование всех семей, находящихся в социально опасном положении, школам проверить семьи, в которых дети пропускают занятия без уважительных причин", - сообщили в мэрии.