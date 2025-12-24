В МЧС предупредили, что поджигать свечи с декором из пихты опасно

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Популярные свечи с декором из веток пихты не следует поджигать, так как такие элементы украшения могут быстро загореться и привести к пожару. Об этом сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Владивостоку УНД и ПР главного управления МЧС России по Приморскому краю Владислав Сокуренко.

"Я бы хотел отметить, что сейчас очень модно делать декоративные украшении из пихты, различных игрушек и туда ставить свечи. Мы понимаем, какую степень горючести имеет пихта и я надеюсь на сознательность граждан, которые приобретают такие декоративные украшения, в том числе и на подарки, что они не будут поджигать эти свечи, которые вмонтированы в декоративное изделие", - сказал он во время пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Дальний Восток.

Сокуренко также не рекомендовал переплетать между собой несколько гирлянд, так как это огнеопасно. Кроме того, он напомнил о запрете зажигать бенгальские огни в закрытых помещениях. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Если пожар, возникший из-за использования пиротехники в помещениях, причинил вред имуществу или здоровью других граждан, то виновнику пожара будет грозить уголовная ответственность.

Заместитель начальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю Кристина Каменева добавила, что во время праздничных мероприятий необходим следить за детьми, так как во время пожаров несовершеннолетние страдают в первую очередь, потому что не могут самостоятельно эвакуироваться.