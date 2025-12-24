Названы способы борьбы с фиктивным родительством при смягчении приговора

Если суд сочтет рождение ребенка смягчающим обстоятельством при вынесении приговора, будут проверяться чеки, справки из поликлиник и показания соседей, рассказал эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Подсудимый должен будет доказать реальное участие в воспитании ребенка, если суд сочтет его рождение смягчающим обстоятельством при вынесении приговора, в частности, будут проверяться чеки, справки из поликлиник и показания соседей. Об этом ТАСС рассказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Ранее пленум Верховного суда РФ под председательством Игоря Краснова постановил, что рождение ребенка может рассматриваться как смягчающее обстоятельство для подсудимого.

"Главное условие - подсудимый должен реально участвовать в воспитании, - подчеркнул Григориади. - Фиктивное родительство без реального участия в жизни малыша теперь не сработает - суды будут проверять чеки, справки из поликлиник и показания соседей и анализировать другие доказательства".

Эксперт отметил, что раньше суды часто скептически относились к решению подсудимого завести ребенка, поскольку считали это способом уйти от наказания. "Верховный суд РФ ставит во главу угла интересы ребенка, - заметил адвокат. - Это мощный гуманистический сигнал. Если человек осознал ошибки и делом доказывает заботу о семье, государство дает ему шанс на более мягкий приговор или отсрочку".

Григориади назвал принятое решение курсом на здравый смысл и гуманизацию. "Верховный суд напоминает: наказание должно исправлять, а не просто уничтожать человека или превращать его жизнь в юридический абсурд", - сказал он, отметив, что принятая инструкция изменит сотни приговоров уже в 2026 году.