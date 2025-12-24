Статья

Курс на здравый смысл — эксперт о новых решениях Пленума Верховного суда России

На последнем в 2025 году Пленуме Верховный суд РФ принял целый ряд разъяснений, изменений и поправок в законодательство сразу в нескольких областях общественной жизни. В частности, о признании определенных обстоятельств смягчающими или отягчающими, назначении исправительных работ иностранцам и критике государственных и общественных деятелей. Как эти нововведения отразятся на практике, ТАСС разъяснил адвокат, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

Дети как "билет" к смягчению наказания

Пленум Верховного суда (ВС) утвердил изменения в постановление "О практике назначения судами РФ уголовного наказания". Теперь рождение ребенка может оказаться для преступника (разумеется, речь идет о гражданах, чью вину признал суд) смягчающим обстоятельством. Даже если он родился после совершения его родителем преступления или во время следствия над ним. Главное условие — подсудимый "надлежаще выполнял обязанности по воспитанию и материальному содержанию ребенка". "Раньше суды часто смотрели на это скептически: мол, завели ребенка, чтобы избежать тюрьмы. ВС же ставит во главу угла интересы ребенка, — поясняет Дмитрий Григориади. — Если человек осознал ошибки и делом доказывает заботу о семье, государство дает ему шанс на более мягкий приговор или отсрочку. Это мощный гуманистический сигнал".

Читайте также Краснов: Верховный суд должен создавать практику для качественных решений судов

Однако, по словам юриста, "фиктивное" родительство без реального участия в жизни малыша по-прежнему не будет работать — суды будут проверять чеки, справки из поликлиник и показания соседей и анализировать другие доказательства.

Не признаться — не отягощение

Если подсудимый не признал своей вины или не выразил раскаяния — это не должно отягощать его участь. ВС РФ подчеркнул, что четкий перечень обстоятельств, признаваемых отягчающими, содержится в ст. 63 УК РФ. Однако, по словам Дмитрия Григориади, долгое время в судах первых инстанций существовала негласная практика: "Не признаешься? Получи срок по максимуму" или "Не признал вину — оставайся под стражей без права на домашний арест". "Теперь же адвокатам будет проще выстраивать позицию отрицания вины без нанесения вреда клиенту. Судья больше не может написать в приговоре: "Назначаю пять лет вместо трех, так как подсудимый упорствовал в своей правоте", — резюмирует юрист.

Тем не менее ВС РФ напомнил, что суд вправе признать отягчающими наказание и те обстоятельства, которые не были указаны в обвинительном заключении, но установлены в суде. Но если это влечет изменение квалификации на более тяжкое преступление, дело возвращается прокурору.

Труд вместо тюрьмы для иностранцев

Пленум Верховного суда также утвердил, что иностранцам в России теперь могут назначаться наказания в виде принудительных и исправительных работ, "если они имеют право на осуществление трудовой деятельности в РФ". "До этого суды часто отправляли мигрантов сразу в колонии даже за мелкие проступки, аргументируя это тем, что "у них нет постоянного места жительства и работы", — поясняет Григориади. Замена же тюремного срока работами, по его словам, с одной стороны, позволит человеку "искупить вину рублем и общественно полезным трудом", оставаясь при этом в нормальном социуме, а не озлобляясь за решеткой. А с другой — разгрузит колонии и даст бюджету дополнительные налоги.

Нацистская символика: отсекая абсурд

Пленум подготовил и поправки в постановление "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" 2011 года. Уточняется, что уголовная ответственность за нацистскую или экстремистскую символику наступает лишь в случаях, когда ее используют для пропаганды, то есть в целях "сделать привлекательной" как ее саму, так и идеи, которые она отождествляет. "Были в судебной системе дела, когда штрафовали за кадры из "Семнадцати мгновений весны" или фото из учебников истории, — говорит адвокат Григориади. — Теперь же ВС РФ четко разделил радикалов-пропагандистов и историков, коллекционеров или просто людей, делящихся архивными кадрами. Теперь следствию придется доказывать именно злой умысел и попытку героизации, а не просто факт наличия картинки в соцсетях".

Критиковать политиков можно

Еще одно уточнение коснулось вопроса, является ли критика общественных и политических деятелей разжиганием ненависти или вражды.

"Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в средствах массовой информации в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. А критика в средствах массовой информации должностных лиц (профессиональных политиков), их действий и убеждений сама по себе не должна рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц", — пояснил ВС РФ.

Читайте также Верховный суд России назвал экономические преступления, исключающие арест

По словам Дмитрия Григориади, новые тезисы — это не просто "бумажные" правки, а реальная инструкция для судей, которая изменит сотни приговоров уже в следующем году. "Данный пакет разъяснений — это курс на здравый смысл и гуманизацию. Верховный суд напоминает: наказание должно исправлять, а не просто уничтожать человека или превращать его жизнь в юридический абсурд", — заключил адвокат.