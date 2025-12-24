В ЮФУ дали советы по украшению новогодней ели

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 декабря. /ТАСС/. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) предложить украшать новогоднюю ель ретро-игрушками из натуральных материалов, используя в том числе символ 2026 года - коней. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"В украшении новогодней ели сохраняется тенденция к естественности и экологичности. Все чаще используются игрушки из дерева, стекла, текстиля, ваты, плотной бумаги и ротанга. Актуальны и ретро-украшения, в том числе игрушки советского периода, а также авторские изделия ручной работы. Важное место в этом году занимают игрушки в виде коней - символа года, особенно выполненные по мотивам народных художественных традиций, таких как городецкая и мезенская роспись", - сказали в ЮФУ.

По мнению ученых, новогодние игрушки следует располагать на ели, соблюдая гармонию и пропорции. Для этого необходимо чередовать крупные и мелкие детали оформления. Развешивать игрушки лучше от крупных к мелким - снизу вверх. Самые массивные украшения лучше расположить у основания дерева, средние - по центру, легкие - ближе к верхушке.

Создавая праздничную атмосферу в небольшом помещении, в качестве декора к Новому году можно также использовать мини-елки, настенные композиции, половинки искусственных елей, которые ставят вплотную к стене или в угол, а также простые еловые ветви в вазах. Элементы новогоднего декора также могут появиться на окнах, стенах, в входной зоне или у камина.

В цветовых решениях в ЮФУ рекомендовали ориентироваться на теплые оттенки - бордовый, терракотовый, медный, золотистый, карамельный.