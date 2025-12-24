Главный диетолог Москвы назвала допустимую дозу мандаринов в день

Порция составляет не более пяти мандаринов, сообщила Антонина Стародубова

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рекомендует в день съедать не более пяти мандаринов во избежание аллергических и пищевых реакций. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

"Аллергические реакции или есть, или нет. На мандарины могут возникать не только аллергические, но и другие реакции. И разумная порция - это не более 5 мандаринов в день", - сказала она.

По ее словам, мандарины надо употреблять с осторожностью людям, склонным к таким реакциям, особенно детям. Мандарины повышают уровень кислотности желудочного сока, поэтому их не стоит употреблять на голодный желудок, а также стоит воздержаться людям с гастритом и язвенной болезнью желудка в острой фазе.

При этом диетолог отметила, что этот фрукт богат витаминами и минералами для поддержания иммунитета зимой. В них содержатся витамины С, А, В, клетчатка.