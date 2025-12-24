Данные о гибели ребенка из-за атаки ВСУ на Севастополь направят в МИД

Это необходимо для последующего предоставления в ООН

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Информация о гибели 15-летней Арины Дроздовой из-за травм, полученных при атаке украинских беспилотников на Севастополь, будет передана в МИД РФ для последующего предоставления в ООН, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская.

Девочка была ранена 30 ноября в результате атаки ВСУ и находилась в крайне тяжелом состоянии. Ее перевели для лечения в Российскую детскую клиническую больницу, но спасти ребенка не удалось - она умерла 18 декабря. 24 декабря состоялись похороны. По данным посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, девочка стала как минимум 238-м российским ребенком, убитым ВСУ с февраля 2022 года.

"По Арине <...> передали данные в аппарат уполномоченного [по правам ребенка] при президенте РФ, но в МИД данные мы пока не подавали - до последнего надеялись, что она будет спасена. Сейчас, естественно, мы это сделаем. И очень надеемся, что [официальный представитель МИД РФ] Мария Захарова отметит этот случай в своих выступлениях. Такая античеловеческая война, направленная против детей, это нарушение всех норм гуманитарного права. Ведь гибель детей - это самое страшное и для семей, и для всего народа", - сказала Песчанская.

Она уточнила, что данные о гибели девочки будут, как ожидается, приобщены к материалам, которые будут переданы в ООН как доказательства нарушения прав человека, совершаемых Украиной.

Омбудсмен подчеркнула, что убийство детей - страшное преступление, и трагедия тронула всех жителей Севастополя, соболезнования выражали и из других регионов России.