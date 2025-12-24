В ГД в январе обсудят стандарты работы рехабов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья в январе 2026 года обсудит введение стандартов реабилитации алкоголиков и наркоманов. Об этом журналистам сообщил член комитета Бийсултан Хамзаев.

"Мы выступаем за четкое понятие - это стандарты реабилитации. То есть должны быть правила того, что такое сегодня у нас социальная реабилитация алкоголиков, наркоманов, - сказал депутат. - У нас есть понимание, как навести порядок. Мы будем в январе в рамках комитета по охране здоровья это обсуждать".

Хамзаев напомнил о ситуации с рехабом "Антонов Pro", на который постояльцы подали заявление в полицию за применение насилия. "В рехабах должен быть порядок. Там должны не калечить, а лечить людей", - заключил парламентарий.

Реабилитационный центр "Антонов Pro" находится в деревне Малое Видное Ленинского городского округа Московской области. Официально учреждение носит название ООО "Серца". Там оказывали помощь больным наркоманией и алкоголизмом. Рехаб рекламировали многие знаменитости.

Создатель "Антонов Pro" Максим Антонов и другие сотрудники реабилитационного центра были задержаны после заявления в полицию нескольких постояльцев центра. По словам пациентов, сотрудники не только незаконно удерживали постояльцев, но и лишали их возможности свободно передвигаться, а также систематически применяли в отношении них насилие.