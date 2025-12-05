В Подмосковье арестовали троих сотрудников рехаба, где удерживали постояльцев

Под арестом обвиняемые пробудут до 3 февраля 2026 года

© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал трех сотрудников реабилитационного центра "Антонов Pro", где незаконно удерживали постояльцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"По ходатайству следователя следственного отдела по г. Видное ГСУ СК России по Московской области судом арестованы генеральный директор реабилитационного центра, обвиняемый в незаконном лишении свободы постояльцев (п. "а", "в", "г", ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ), похищении человека группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ), а также трое сотрудников центра, обвиняемые в незаконном лишении свободы постояльцев. Под арестом обвиняемые пробудут до 3 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

Об аресте генерального директора Максима Антонова сообщалось ранее, он не признает вину. Трое его соучастников - финансовый директор Михаил Петушков, волонтеры Павел Колесов и Кирилл Вихарев. Они признали вину и дали показания на Антонова.

Реабилитационный центр "Антонов Pro" находится в деревне Малое Видное Ленинского городского округа Московской области. Официально учреждение носит название ООО "Серца". Там оказывали помощь больным наркоманией и алкоголизмом. Рехаб рекламировали многие знаменитости.

Антонов и другие сотрудники реабилитационного центра были задержаны после заявления в полицию нескольких постояльцев центра. По словам пациентов, сотрудники не только незаконно удерживали постояльцев, но и лишали их возможности свободно передвигаться, а также систематически применяли в отношении них насилие.

