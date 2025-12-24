Путин поздравил Захарову с юбилеем во время вручения госнаград в Кремле

Президент назвал официального представителя МИД голосом российской дипломатии

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил официального представителя МИД Марию Захарову с юбилеем на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

"У двух награжденных сегодня то, что называется круглой датой. Давайте вместе поздравим с юбилеем директора прославленного Пироговского центра Олега Эдуардовича Карпова и голос нашей дипломатии - Марию Владимировну Захарову. Поздравляем вас искренне!" - обратился Путин к Захаровой и Карпову во время церемонии вручения.

Ранее президент уже поздравил Захарову с днем рождения телеграммой, отметив ее вклад в решение ответственных задач дипломатии, а также "умение ярко вести острую полемику".

Российский лидер пожелал дипломату крепкого здоровья и всего самого доброго. Официальный представитель МИД РФ 24 декабря отмечает 50-летие.