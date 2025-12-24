Защита Карапетяна подала кассационные жалобы на решение Апелляционного суда

В случае с Самвелом Карапетяном это вовсе не механизм защиты прав, подчеркнул адвокат бизнесмена Арам Вардеванян

ЕРЕВАН, 24 декабря. /ТАСС/. Защита российского бизнесмена Самвела Карапетяна, арестованного ранее в Ереване по обвинению в призывах к захвату власти, подала кассационные жалобы на решение Апелляционного суда от 11 декабря касательно избрания ему меры пресечения. Об этом сообщил один из адвокатов бизнесмена Арам Вардеванян.

"Вместе с коллегами мы сегодня подали кассационные жалобы на решение Апелляционного суда от 11 декабря, отклонившего апелляции, представленные нами и прокуратурой. Наша оценка абсурдных действий Кассационного суда ясна, и очевидно, что в случае с Самвелом Карапетяном это вовсе не механизм защиты прав. Более того, мы подали заявление с конкретными фактами для возбуждения дисциплинарного производства в отношении судей соответствующего состава Антикоррупционной палаты Кассационного суда", - написал Вардеванян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Адвокат также напомнил, что в ноябре Антикоррупционный суд продлил "явно незаконное задержание" Самвела Карапетяна на два месяца.

11 декабря Апелляционный антикоррупционный суд во главе с судьей Женей Меликсетян отклонил жалобу защиты Карапетяна о незаконности продления ареста в качестве меры пресечения и ходатайство прокуратуры. 18 ноября Антикоррупционный суд в Армении продлил еще на два месяца срок содержания под стражей Карапетяна, которому инкриминируют призыв к захвату власти в республике и преступления экономического характера. Защита подала жалобу на незаконное продление срока содержания под стражей, которое было принято в производство судом 5 декабря, а вердикт был оглашен 11 декабря.

Арест Карапетяна

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца и потом неоднократно продлевал арест. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, на время был закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

Ранее Совет защиты Самвела Карапетяна сообщил, что 22 июля 2025 года чрезвычайный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, обязал правительство Армении воздержаться от шагов, направленных на экспроприацию принадлежащей Карапетяну компании "Электрические сети Армении". В правительстве Армении заявили, что по вопросу "Электросетей" приоритет отдадут собственному законодательству.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении на заседании 17 ноября лишила лицензии компанию "Электрические сети Армении". В течение предстоящих трех месяцев будет определена дальнейшая судьба компании. Как заявили в КРОУ, либо владелец и государство договорятся о процедуре передачи компании государству, либо же компания перейдет под госконтроль.