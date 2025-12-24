Захарова на церемонии в Кремле поблагодарила родителей, научивших любить Родину

По словам дипломата, родители рассказали ей о истории России, о красоте ее природы, величии ее культуры и искусства

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на церемонии награждения государственными наградами в Кремле поблагодарила своих родителей за то, что воспитали в ней любовь к России.

"Мой папа, Владимир Юрьевич Захаров, и моя мама, Ирина Владиславовна Захарова, я благодарна им за очень многое, но главное, за что я хочу сказать им спасибо и низко поклониться, что они открыли во мне, воспитали и научили любить свою страну, свою Родину - Россию", - отметила она.

По словам дипломата, родители рассказали ей о истории России, о красоте ее природы, величии ее культуры и искусства. "А еще они сказали, что не бывает страны без народа. И открыли секрет успеха. Я делюсь с вами этим тайным знанием: все свершения, все достижения, которые получаются, нужно посвящать своей стране и отдавать с толикой кратно людям", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также выразила благодарность министерству за доверие и наставничество.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручил Захаровой орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Захарова отмечает 50-летие. Путин направил ей поздравительную телеграмму.