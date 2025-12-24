В Петербурге эскалаторы двух новых станций метро прошли тесты с пассажирами

Подобная проверка позволит минимизировать риск остановок при эксплуатации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Новые станции Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена "Путиловская" и "Юго-Западная" успешно прошли динамические испытания эскалаторов. Об этом сообщила пресс-служба Метростроя.

"На станциях Красносельско-Калининской линии "Путиловская" и "Юго-Западная" успешно завершились динамические испытания эскалаторов. Это значит, что механизмы прошли тест в режиме реальной пассажирской нагрузки", - написано в сообщении пресс-службы.

Также в Метрострое отметили, что подобная проверка позволит минимизировать риск остановок эскалаторов при эксплуатации.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что первый участок Красносельско-Калининской линии со станциями "Путиловская" и "Юго-Западная" откроется до конца 2025 года. Станция "Путиловская" будет пересадочным узлом, который свяжет новую ветку со станцией красной линии "Кировский завод", что позволит пассажирам пользоваться всеми станциями петербургской подземки.

По данным городской администрации, к 2030 году в Петербурге должно появиться 10 новых станций метрополитена.