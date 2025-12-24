Пробки в Москве вечером в среду достигли девяти баллов

Средняя скорость потока составляет 26 км/ч

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пробки в Москве в вечерний час пик 24 декабря достигли 9 баллов из 10 возможных, свидетельствуют данные портала "Яндекс пробки" на 17:50 мск.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД. Так, по данным столичного департамента транспорта, в настоящее время средняя скорость потока составляет 26 км/ч.

Ранее департамент сообщал о пробках на уровне 8 баллов.