В Пулково вытащили грузовик, врезавшийся в здание терминала

Аэропорт работает в штатном режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Спецавтомобиль поставщика бортового питания, врезавшийся в здание терминала, вытащили в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС. Аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы", руководящей аэропортом Пулково, сообщила, что водитель грузовика не рассчитал габариты транспортного средства. В результате аварии обшивка терминала частично обвалилась на асфальт. На месте работают сотрудники аэропорта.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту повреждения терминала аэропорта Пулково, а также проверку исполнения законодательства об охране труда и безопасности движения при эксплуатации объектов инфраструктуры.