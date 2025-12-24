Омбудсмен ДНР: почти все возвращенные с Украины пережили насилие и пытки

До начала СВО в рамках работы гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске нам удалось вернуть домой из Украины 879 сторонников ДНР, отметила Дарья Морозова

ДОНЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Донецкой Народной Республике до начала СВО удалось вернуть 879 своих сторонников, репрессированных на Украине, где почти ко всем им применяли различные виды насилия. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Ранее в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что у нее в работе почти 500 обращений от репрессированных на Украине за пророссийские взгляды людей, в том числе от священников, правозащитников и журналистов.

"До начала СВО в рамках работы гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске нам удалось вернуть домой из Украины 879 сторонников ДНР. Почти ко всем из них применялись пытки, избиения и психологическое насилие", - сказала Морозова.

Она отметила, что репрессии за пророссийские взгляды киевский режим начал проводить с 2014 года. Первым формальным шагом к этому после госпереворота в Киеве стала отмена закона Кивалова-Колесниченко о защите региональных языков, в том числе русского, затем последовал запрет коммунистической идеологии и приравнивание СССР к нацистской Германии. "Впрочем, мы все прекрасно знаем, против кого именно он (украинский закон - прим. ТАСС) был направлен. За идеологию нацизма на Украине с 2014 года не был привлечен ни один человек, а количество бабушек и дедушек, попавших в тюрьмы за ношение георгиевских лент, исчисляется тысячами", - добавила омбудсмен.

По ее словам, эти действия вызвали возмущение у людей, "чью историю, культуру, язык и свободу попирали умышленно и системно". В ходе Русской весны от Украины отделился Крым, объявили о независимости ДНР и ЛНР. "Впоследствии начались преследования наших сторонников, сочувствующих, а также любых сил, выступавших за выполнение Минских соглашений и наступление справедливого мира. После начались гонения на каноническую церковь и захваты храмов", - заключила Морозова.