Socis: почти 40% украинцев считают, что Зеленский причастен к делу Миндича

Кроме того, 30% опрошенных считают, что он должен нести полную ответственность за коррупцию в своем окружении

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Почти 40% украинцев считают, что Владимир Зеленский причастен к коррупционной схеме бизнесмена Тимура Миндича, связанной с масштабными хищениями в сфере энергетики. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis.

Согласно опросу, только 19% верят, что Зеленский не знал о коррупции в своем окружении и не причастен к схеме Миндича. 29% считают, что Зеленский знал о коррупции в своем окружении, но непосредственного участия не принимал.

Кроме того, 30% опрошенных считают, что он должен нести полную ответственность за коррупцию в своем окружении, еще 28% считают, что ответственность должна быть только политической и он не должен баллотироваться на следующий срок. А 30% убеждены, что никаких доказательств его причастности не установлено - он может снова баллотироваться.

Исследование проводилось путем личного интервью (face to face) с использованием планшетов. Были опрошены 2 тыс. человек, статистическая погрешность выборки составляет +/- 2,6%.