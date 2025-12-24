В московском католическом соборе проходит ночная месса в честь Рождества
Редакция сайта ТАСС
20:39
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ночная месса в честь праздника Рождества Христова в ночь со среды на четверг проходит в столичном католическом соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, передает корреспондент ТАСС.
Торжественное богослужение возглавляет председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци.
Посещение рождественской мессы является обязательным элементом празднования для верующих. Традиционно 25 декабря в католических церквях служат три литургии - ночью, на заре и днем. В храмах для поклонения выставляют ясли, в которые помещается фигурка младенца Иисуса. Этот обычай зародился в XIII веке, позднее подобные ясли стали ставить перед Рождеством и в домах.