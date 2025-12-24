Псковский губернатор уточнил временные рамки для запуска фейерверков в Новый год

Это можно будет сделать с полуночи 31 декабря до 10:00 мск 2 января, сообщил Михаил Ведерников

ПСКОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области уточнили временной промежуток, в который жителям региона разрешат самостоятельно запускать фейерверки. Сделать это можно будет с полуночи 31 декабря до 10:00 мск 2 января, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что власти Псковской области не будут организовывать салюты и фейерверки в новогодние праздники. С 2023 года в регионе действуют ограничения на использование пиротехнических изделий в населенных пунктах - все, кроме хлопушек и бенгальских огней, находится под запретом. Однако в порядке исключения жителям разрешили самостоятельно запускать пиротехнику в определенный период. Теперь временной промежуток скорректировали в связи с технической ошибкой в датах.

"Как и в прошлом году, мы делаем "окно" для желающих встретить Новый год салютом - с 00:00 мск 31 декабря до 10:00 2 января", - сказано в сообщении.

По словам Ведерникова, организованных салютов и фейерверков не будет как по соображениям безопасности, так и по понятным этическим причинам.