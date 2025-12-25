Исполнительное производство за неуплату штрафа открыли в отношении Слепакова

Принудительно взыскиваемая сумма составляет свыше 17,3 тыс. рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) за уклонение от уплаты административного штрафа за нарушение порядка деятельности иноагента. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, материалы поступили приставам от мирового судьи. В них указывается, что Слепаков привлекается к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Комик признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом), ему назначен штраф в 30 тыс. рублей. В установленный срок он не был оплачен.

Приставы на основании поступивших материалов открыли исполнительное производство. Принудительно взыскиваемая сумма составляет более 17,3 тыс. рублей.

Минюст РФ внес Слепакова в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года. На сайте министерства уточняется, что комик получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении россиян. Согласно открытым данным, проживает в Израиле.